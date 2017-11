Maltempo in arrivo su Napoli e sulla Campania: allerta della Protezione Civile

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Gialla dalla mezzanotte e per le successive 24 ore.

L'avviso riguarda l'intero territorio regionale, Napoli compresa, per piogge e temporali in arrivo. Il maltempo interesserà innanzitutto la fascia costiera per poi spostarsi nelle aree interne e sui quadranti settentrionali della Campania. La Protezione civile raccomanda le autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi.