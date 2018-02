Piogge e venti forti in arrivo: dalla mezzanotte è allerta meteo

Allerta meteo in Campania. Alle previsioni del tempo già preoccupanti di ieri si è aggiunto un avviso di criticità della Protezione civile regionale. L'allarme, dato a partire dalla mezzanotte, riguarderà tutto il territorio regionale, in particolare per forti venti meridionali e mare agitato.

Criticità di colore giallo per possibile dissesto idrogeologico dovuto alle previste precipitazioni sparse (anche a carattere di rovescio o temporale) nei territori della piana campana, a Napoli, sulle isole, nell'area vesuviana, nell'area della penisola sorrentina.

Segnalati “possibili ruscellamenti superficiali con fenomeni di trasporto di materiale” oltre che “allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno”, “scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse”.

La raccomandazione alle autorità competenti è come sempre quella di predisporre misure per prevenire e contrastare i suddetti fenomeni.