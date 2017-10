Previsioni meteo sull'inverno 2017-2018: freddo e nevicate al sud

IlMeteo.it lancia un'ipotesi sulle condizioni climatiche che incontreremo nel prossimo inverno 2017-2018. "Sostanziale alta pressione di blocco su centro est Europa e azioni perturbate fredde invece sull'Europa orientale. Il Mediterraneo centrale e l'Italia si pongono nel mezzo delle due circolazioni, ma con frequente esposizione a quella fredda meridiana. Maggiore probabilità per una prima parte invernale fredda sulle aree centro meridionali italiane, con rischio maggiore anche di nevicate fino a bassa quota. Freddo, ma minore instabilità e, quindi, episodi nevosi più fugaci, al Nord.

Si tratta di una prima possibile tendenza per la prossima stagione invernale, essenzialmente per la prima parte, tendenza che vaglieremo via via", scrive IlMeteo.it.