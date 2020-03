Aria gelida dai Balcani: zero gradi in arrivo a Napoli

La Protezione Civile della Regione Campania comunica che nuvolosità diffusa con locali fenomeni interesseranno soprattutto le regioni meridionali. Aria fredda una proveniente dai Balcani si poterà sulla Penisola con conseguente afflusso di correnti fredde nord-orientali che determineranno un’intensificazione della ventilazione, una sensibile diminuzione delle temperature e nevicate diffuse sulle regioni adriatiche.

Martedì i fenomeni interesseranno ancora prevalentemente i settori adriatici. il meteo di oggi, lunedì 23 marzo in Campania Cielo irregolarmente nuvoloso con scarse probabilità di precipitazioni. I venti spireranno moderati o localmente forti da Nord-Est con possibili raffiche. Il mare si presenterà molto mosso o agitato al largo e lungo le coste esposte. Le temperature diminuiranno sensibilmente. Nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, per il contenimento e la gestione dell'emergenza COVID-19, ACaMIR garantisce la continuità del servizio pubblico “Muoversi in Campania”, in modalità Smart Working.

Martedì 24 marzo le temperature toccheranno gli zero gradi con uno shock termico di 10 gradi rispetto a domenica 22 marzo. Il freddo proseguirà il 25 marzo. Temporali e vento il 26 e 27 marzo. Bisognerà attendere il weekend per una risalita delle temperature.