Nuova ondata di gelo balcanico su Napoli e su tutta la Campania

La Protezione Civile comunica tempo instabile al Centro-Nord per il passaggio di un fronte freddo, molte nuvole con locali fenomeni al Sud e sulle isole. Nelle prossime ore una struttura depressionaria dai Balcani determina un progressivo e sensibile abbassamento delle temperature e nevicate sui settori appenninici centromeridionali.

Campania

Nuvolosità in intensificazione con locali precipitazioni che, nella parte centrale della giornata, potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale. Dalla sera, nevicate sulle aree interne a quote inizialmente superiori ai 700-800m. I venti spireranno deboli variabili con tendenza a rinforzare da Nord-Est nella seconda parte della giornata. Il mare si presenterà poco mosso con moto ondoso in progressiva intensificazione. Le temperature aumenteranno leggermente nei valori minimi, diminuiranno leggermente in quelli massimi e sensibilmente dalla sera. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense. Minime previste sui 3-4 gradi fino al 3 aprile.