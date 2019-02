Ondata di gelo balcanico in arrivo su Napoli: previsti gli zero gradi

Massa d'aria fredda di natura artica piomba sull'Italia, con il Sud più esposto al gelo Balcanico. Nord e medio-alto versante tirrenico per IlMeteo.it interessato invece dall'alta pressione e da temperature più calde del solito.

Nel dettaglio da sabato 23 in particolare le temperature piomberanno a ridosso degli zero gradi. La giornata più fredda dovrebbe essere domenica 24 febbraio, dove potrebbero scendere di notte sotto gli zero gradi.

Il freddo dovrebbe placarsi dal 27 febbraio.