Vesuvio innevato in attesa dell'arrivo del vento siberiano Burian

Vesuvio innevato dalla cima alle quote più basse, viste le temperature rigide che si stanno verificando a Napoli e in provincia in queste ore. Ma la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi giorni per l'arrivo sull'Italia del vento gelido siberiano, ribattezzato Burian, che porterà il freddo anche in Campania.

Tra il 26 e il 28 febbraio le temperature potrebbero scendere sotto gli 0 gradi anche a Napoli città, con possibilità di neve nelle zone collinari.