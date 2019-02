Gelo siberiano in arrivo nel weekend al sud

Correnti fredde in arrivo da questa sera dalla Russia sull’Italia portando precipitazioni e bufere di neve tra Abruzzo, Molise, Puglia (Gargano), Basilicata, Calabria e Sicilia, con nevicate a partire dagli 800-1000 metri di quota, come riporta IlMeteo.it. Gelo anche in Campania con temperature che potrebbero scendere sotto gli 0 gradi nel weekend.

Possibili nevicate anche nelle zone interne della Campania in Irpina e nei monti del salernitano dove sono attesi fino a 10 cm oltre i 250 metri di quota.

"Prestare attenzione in quanto le precipitazioni nevose potranno assumere carattere di bufera (o blizzard) a causa delle raffiche di vento da nord ad oltre 80-89 km/h su buona parte dei settori con riduzioni di visibilità e possibili disagi alla circolazione automobilistica", segnala IlMeteo.it.

ALLERTA METEO PROTEZIONE CIVILE CAMPANIA

SCUOLE, PARCHI E CIMITERI CHIUSI A NAPOLI