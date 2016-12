Capodanno nel gelo in Campania: zero gradi a Napoli

E' in arrivo in questa settimana un flusso di aria fredda sulla Penisola che porterà un calo sensibile delle temperature, in modo particolare sulle regioni Adriatiche e al Sud.

Tra giovedì 28 e venerdì 30 alcuni impulsi instabili diretti verso i Balcani e l'Egeo lambiranno la Penisola in concomitanza di un indebolimento dell'anticiclone sul suo bordo orientale. L'aria molto fredda porterà un generale abbassamento delle temperature.

Le giornate più fredde saranno quelle del 30 e del 31 dicembre con le minime che si attesteranno sugli zero gradi. Temperature in rialzo dal 2 gennaio con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge sparse in Campania.