A Napoli è ancora estate: i partenopei si concedono un altro tuffo in città

Temperature ancora alte per il mese di ottobre ed ecco che Napoli e i napoletani si risvegliano con un'improvvisa voglia di mare. Succede sulla promenade Caracciolo, dove in queste ore moltissimi partenopei e alcuni turisti stanno affollando le strade e anche le scogliere sul golfo. Alcuni non resistono e si tuffano, trovando refrigerio e godendosi il privilegio di un bagno in pieno autunno.