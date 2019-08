Meteo, le previsioni di Ferragosto 2019 a Napoli

Sarà una giornata di Ferragosto molto calda quella in arrivo nella prossima settimana. I principali canali Meteo, infatti, riferiscono di un anticiclone africano in rapido allontanamento per la settimana dal 12 agosto al 18 agosto: lo scenario non cambierà comunque il clima, visto che - per la giornata di giovedì 15 agosto - gli esperti prevedono sole e cielo parzialmente nuvoloso, con massime intorno ai 32 gradi, quindi in lieve diminuzione rispetto a questi giorni. Il bel tempo dovrebbe reggere per l'intera giornata di giovedì 15 agosto, su tutta la provincia partenopea.