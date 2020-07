Ci aspetta un'estate normale, merito anche della "Niña"

Il caldo di questi giorni fa ben sperare i vacanzieri, pronti ad affollare le spiagge, Covid permettendo. Ci si interroga su come evolverà il meteo per l'estate e IlMeteo.it ha provato a fare al riguardo delle previsioni. Le brevi ondate di caldo delle ultime settimane sono state rese più sopportabili da frequenti precipitazioni, improvvise quanto ristoratrici e così andrà avanti per fine luglio e per l'intero agosto.

A Ferragosto potrebbe poi ricoprire un ruolo preponderante Niña, che porterà finalmente un'estate normale e non caratterizzata dal caldo africano che ha turbato il sonno di molti italiani negli ultimi anni. Temeprature dunque nella norma e non record ci attendono.