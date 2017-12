Dicembre al gelo: sta per arrivare il freddo anche a Napoli

Al Nord è già arrivata la neve su molte regioni, con vento e piogge che imperversano invece su Sardegna, Toscana, Lazio e Umbria. Attese per i prossimi giorni piogge e temporali su Sicilia centro orientale, Calabria, Basilicata ionica e Puglia salentina. Temperature in netta discesa in Campania. A Napoli dopo il maltempo atteso nelle giornate di sabato e domenica (2 e 3 dicembre) si registrerà un netto calo delle temperature minime dall'inizio della prossima settimana, che si attesteranno tra i 3 e i 4 gradi almeno fino a mercoledì, giovedì.