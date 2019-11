I danni del maltempo, crollano calcinacci nel sottopasso: colpita un'auto

Crollo calcinacci nel sottopasso Claudio a Fuorigrotta. Colpita un'automobile in transito. Per fortuna il conducente non è rimasto ferito. A causare il crollo probabilmente le le forti piogge che si stanno abbattendo da diverse ore sulla città.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, la protezione civile ed i vigili del fuoco. Il sottopasso dopo una chiusura per le operazioni di spicconamento è stato riaperto al traffico veicolare.

ALLERTA METEO

La Protezione Civile ha prolungato l'avviso di allerta meteo, inizialmente previsto con scadenza alle 9 di sabato mattina, fino alle 9 di domenica 10 novembre. In particolare, l'allerta diramata è di colore giallo. Nella giornata di sabato si prevedono "cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali sparsi, in momentanea attenuazione in mattinata". Un po' meglio domenica, con previsioni della Protezione Civile che recitano: "Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale in progressiva attenuazione".