Il tramonto che ha stregato l'Italia: la spiegazione del fenomeno che ha colpito anche Napoli

Sui social si è parlato tantissimo nel weekend del tramonto rosa e rosso che ha stregato tutta Italia ed è stato chiaramente visibile in ogni luogo dello Stivale, da Roma a Milano, da Firenze a Napoli.

C'è chi ha parlato di inquinamento come motivo di tale particolare scenario, ma secondo gli esperti si è trattato del raro fenomeno delle "nubi lenticolari", che si origina in presenza delle "onde orografiche", che sono delle ondulazioni modellate dallo scenario circostante e in relazione a particolari tassi di umidità e flussi di aria.