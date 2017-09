Meteo, arriva il ciclone italico: pertubazioni e piogge autunnali

Perturbazioni atlantiche in arrivo con conseguenti piogge autunnali. Una bassa pressione collocata nei pressi dell'Ungheria, fa sapere IMeteo.it, inizierà a muoversi in questi giorni in senso retrogrado a causa della presenza di un possente anticiclone sul comparto russo-scandinavo.

Il tempo peggiorerà gradualmente da gran parte dei settori del Nord verso il Centro, fino al Sud.

Le temperature non subiranno grosse variazioni, se non una graduale diminuzione a fine mese, man mano che la bassa pressione richiamerà venti più freschi orientali.