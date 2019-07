Ondata di calore, la Protezione Civile dichiara l'allerta per 36 ore

La Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità meteo per ondate di calore previste dalle 8 di domani mattina, mercoledì 24 luglio, fino alle 20 di giovedì 25 luglio - valevole dunque per 36 ore. Secondo la Protezione Civile campana i comuni considerati ad alto rischio ondate di calore saranno interessati da temperature massime superiori ai valori stagionali di circa 5 gradi (in provincia di Napoli gli unici comuni a rischio moderato sono Agerola, Casola, Gragnano, Lettere, Pimonte, Roccarainola, Vico Equense, Visciano. Tutti gli altri sono considerati a elevato rischio, Napoli città compresa).

Il tasso d'umidità, soprattutto nelle ore serali, supererà il 70/80%, con poca ventilazione. Le temperature potranno raggiungere anche i 38 gradi. Per questo la Protezione Civile raccomanda massima attenzione, chiede ai cittadini di non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione va riservata ad anziani, bambini e soggetti a rischio. La sala operativa invita inoltre sindaci ed enti competenti dei comuni interessati a porre in essere tutte le procedure di propria pertinenza per vigilare sulla fasce più fragili della popolazione.