Ruggito africano al Sud e temporali al Nord: Italia spaccata in due

Italia spaccata in due questa settimana e la prossima. Ruggito africano al Sud e blitz temporalesco al Centro Nord. In Campania le temperature potrebbero superare i 35 gradi. Previsto sole e bel tempo per tutta questa settimana e per la prossima.

Temporali invece al Nord, in particolare in Lombardia e Veneto da mercoledì sera. Coinvolta comunque l'intera Val Padana, per poi colpire anche parte del Centro (Lazio escluso).