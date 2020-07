Caldo record su tutta l'Italia, arriva l'anticiclone a matrice sub-tropicale

Dopo l'irruzione di venti più freschi, anche se con temperature vicine ai 30 gradi, arriva una nuova ondata di calore su tutta l'Italia. Colpa dell'anticiclone a matrice sub-tropicale. Gli esperti de iLMeteo.it spiegano che prevarrà su tutte le regioni sino al weekend, il cielo sereno o poco nuvoloso e le temperature in continua crescita.

Tempeature di 36-37°C in Emilia (Reggio Emilia, Bologna e Ferrara), in Lombardia (Mantova), sul Veneto (Verona, Rovigo), in Toscana (Firenze), in Puglia (Foggia e Taranto), su molte zone interne della Sardegna e della Sicilia.

Milano, Torino, Roma e Napoli invece resteranno di poco al di sotto dei 35 gradi, anche se l'afa e l'umidità porterà una temperatura percepita ben maggiore.