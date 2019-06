Arriva la seconda ondata di caldo africano: 37 gradi a Napoli, temporali al nord

Fronte meteo climatico con dislivelli termici di grande impatto. Mentre al nord i temporali colpiranno il 10 e l'11 giugno il nord-ovest (Piemonte, la valle d'Aosta, la Lombardia fino al Trentino alto Adige e Veneto), al sud è passati in 10 giorni da massime di 18-20 gradi a Napoli, agli attuali 33-34 gradi per l'anticiclone africano che ci riserverà nelle prossime ore nuove sorprese.

L'aria bollente continuerà a colpire la Campania. A Napoli le massime si attesteranno sui 36-37 gradi in particolare nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato di questa settimana, per la gioia di chi ha programmato un weekend in spiaggia.