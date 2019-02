Dal gelo al caldo primaverile: choc termico in arrivo

Dopo l'ondata di aria fredda, che ha portato neve e forti raffiche di vento su tutta la Campania, è in arrivo, in anticipo sulle medie stagionali, un'alta pressione nord africana con il sud per il momento ai margini di tale cambiamento repentino climatico, come riporta IlMeteo.it.

Bisognerà infatti attendere mercoledì 27 febbraio per assistere ad uno choc termico, con il passaggio a Napoli dai 2-5 gradi attuali sino a picchi tra i 16 e i 18 gradi per quanto concerne le massime. Sarà dunque un anticipo di primavera, che potrebbe perdurare per tutta la settimana successiva.