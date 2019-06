Ondate di calore, bollino arancione a Napoli il 26 e il 27 giugno

In arrivo un'ondata di calore su gran parte dell'Italia. A Napoli per le giornate di mercoledì 26 e giovedì 27 giugno è previsto il Livello 2, bollino Arancione.

LE RACCOMANDAZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il caldo causa problemi alla salute nel momento in cui altera il sistema di regolazione della temperatura corporea. Normalmente il corpo si raffredda sudando, ma in certe condizioni ambientali questo meccanismo non è sufficiente. Se, ad esempio, il tasso di umidità è molto alto, il sudore evapora lentamente e quindi il corpo non si raffredda in maniera efficiente e la temperatura corporea può aumentare fino a valori così elevati da danneggiare organi vitali. La capacità di termoregolazione di una persona è condizionata da fattori come l'età, le condizioni di salute, l'assunzione di farmaci. I soggetti a rischio sono: le persone anziane o non autosufficienti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta.



Per questo, durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato di ondate di calore e per le successive 24 o 36 ore si consiglia di seguire alcune semplici norme di comportamento: