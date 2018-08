Ministero della Salute: allerta gialla per il caldo a Napoli

Allerta meteo per il caldo a Napoli oggi e domani.

Allerta rossa per il caldo a Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Genova, Perugia, Pescara, Rieti: lo rende noto il ministero della Salute nel quotidiano bollettino sulle ondate di calore. In dieci città è allarme arancione: Brescia, Frosinone, Latina, Milano, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo, mentre in nove città è allerta gialla: Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria.

Domani, due agosto, è previsto il picco di calore con l'allerta rossa che arriva anche a Brescia, Frosinone, Latina, Milano, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo, con le città da allerta massima che passano da otto a diciotto, mentre Bari e Palermo passano dal giallo all'arancione. Venerdì tre agosto è prevista allerta rossa "solo" a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Il livello zero, verde, segnala l'assenza di allerta e in questi giorni non è previsto in nessuna delle città prescelte.