Arriva l'anticiclone africano 'Lucifero': ondate di calore dal 24 giugno

Sta per arrivare un temibile anticiclone dall'Africa, denominato "Lucifero". Secondo gli esperti de IlMeteo.it si tratta di una vera e propria bolla infuocata che porterà le temperature oltre i 40 gradi. L'arrivo del fenomeno meteorologico sulla Penisola è previsto per lunedì 24 giugno, e dovrebbe restare per l'intera settimana. Gli esperti segnalano il pericolo 'notti tropicali': le temperature potrebbero restare altissime anche durante la notte.

In particolare, a Napoli le temperature saranno ben oltre i 30 gradi, con picchi - nelle ore centrali della giornata - fino a 35 gradi.