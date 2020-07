Arriva la bolla d'aria nord-africana: caldo torrido in arrivo

E' arrivato il temuto anticiclone nord-africano che farà schizzare in alto i termometri fino a toccare i 40 gradi a Napoli e in Campania. Ad essere maggiormente colpite le grandi città, come spiega IlMeteo.it, già da questa settimana: 31-32°C a Torino, Milano, Bolzano, Roma per poi raggiungere i 33-34°C a Bologna e Firenze. Punte di 30-31°C a Napoli, Palermo e 32°C a Foggia. Sardegna e Sicilia con picchi di 34-35°C.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da martedì le temperature a Napoli e nella parte costiera della Campania potrebbero avvicinarsi ai 35 gradi. Nel corso del weekend la bolla d'aria del nord-africa potrebbe sgonfiarsi, ma resterà un caldo sopra le media su tutto il Sud Italia.