Arriva Burian, il gelido vento delle steppe russe

Burian, il gelido vento delle steppe russe, sta arrivando. L'alta pressione inizierà tra poche ore a dominare l'Europa centrale e si allungherà verso quella nordorientale, pescando aria gelida dalla Russia. L'aria in arrivo sul bacino del Mediterraneo, il Burian, interagendo con il mare, formerà dei centri di bassa pressione, ad ora collocabili sul medio/basso Tirreno.

Come spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, il Centro-Sud Italia dovrebbe essere interessato da precipitazioni diffuse, copiosamente nevose in Appennino e regioni adriatiche fin sulle coste. Previste temperature in ulteriore diminuzione con valori molto freddi e sotto la media del periodo di circa 10 gradi.

Venti in rinforzo, tesi ed impetuosi di Burian sui bacini centro-settentrionali, a rotazione ciclonica su quelli centro-meridionali, qui con mareggiate lungo le coste. Intanto, per oggi gli esperti prevedono veloci nevicate fino in pianura su Toscana e Lazio, possibile anche a Roma.