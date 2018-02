Maltempo, gli effetti del vento siberiano su Napoli e sulla Campania

Burian, il gelido vento siberiano, sta per raggiungere l'Italia. Le temperature crolleranno di 10/12° improvvisamente, come già accaduto il 13 dicembre 2001.

ILMeteo.it annuncia l'arrivo di ghiaccio e neve da domenica, partendo dal nord Italia, per poi scendere via via nelle regioni del centro e toccare il picco martedì 27 febbraio, che sarà la giornata più fredda dell'anno.

Minime sotto zero con misure vicine ai -10° su gran parte della Pianura padana, -13° a Torino, -15° ad Aosta. A Napoli il freddo si farà sentire in particolare da lunedì 26, sino a mercoledì 28 febbraio, con temperature vicine agli zero gradi.