Gli effetti di "Buran" filmati dai lettori di Napolitoday

I cittadini di Napoli e provincia si sono svegliati questa mattina sotto la neve copiosa portata da Buran, il vento gelito venuto dal nord. In questo video, abbiamo raccolto i migliori video che i nostri lettori hanno inviato in redazione. In particolare, i nostri ringraziamenti vanno a Giuseppe Capretti, Martina Cacciapuoti, Diego Giordano, Rosario Rigilio, Francesca Barba, Amelia Di Guida, Genny De Luca, Marco Cardone, Daniele Manna, Rita Longobardo.