Buran: cancellate poche corse nel Golfo di Napoli

Sono ancora attivi i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli. Nonostante i disagi dovuti all'arrivo dell'ondata di gelo e neve, la maggior parte delle corse verso le isole al momento sono ancora garantite. Alcune sono state cancellate o ritardate soprattutto per l'isola di Ischia. In particolare sono stati sospesi alcuni collegamenti veloci tra Napoli Beverello e Forio d'Ischia e tra Pozzuoli e Procida.

È il caso per esempio della corsa Alilauro delle 9 e 40 che ha limitato lo scalo ad Ischia Porto e quelle da Napoli a Sorrento delle 9 e delle 10. Regolari invece tutti i collegamenti per l'isola di Capri. Bisognerà attendere l'evoluzione delle prossime ore di Buran per capire se ci saranno cambiamenti.