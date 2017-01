È arrivata la bufera dell'Epifania: freddo polare e temporali su Napoli

1 / 7

Come da previsioni la Bufera dell'Epifania è arrivata anche in Campania, inizialmente con forti piogge e temporali, per poi culminare tra il 6 e l'8 gennaio con freddo polare e nevicate anche a basse quote.

La Protezione Civile ha invitato i cittadini a prepararsi adeguatamente, limitando gli spostamenti soprattutto nelle regioni dove solitamente nevica meno. Invito alla massima prudenza anche da Autostrade per l'Italia, che applicherà il "Piano Neve", con oltre 600 mezzi operativi antineve impiegati in tutta Italia.

Il picco di freddo secondo Epson è atteso per sabato.

Intanto già oggi si sono registrati disagi causa neve. Un tratto dell'A16 Napoli-Canosa (tra Baiano e Candela) è rimasto brevemente chiuso. In azione uomini e mezzi di Autostrade per l'Italia.

TUTTE LE CITTA' IN CUI NEVICHERA' NEI PROSSIMI GIORNI

