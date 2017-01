Meteo, "attacco artico" in arrivo: gelo e piogge

È in arrivo un'altra ondata di maltempo con pioggia al Centro-Sud e neve a quote questa volta più alte. Gli esperti del sito ilmeteo.it prevedono tempo in peggioramento sulle regioni tirreniche centrali e in Umbria con piogge e neve sopra i 1300/1400 metri.

Entro sera peggiora anche al Nord e su parte del Sud con neve su Alpi, Prealpi e localmente fino in pianura sul Piemonte.

Domani maltempo diffuso al Centro-Sud con pioggia su Lazio, Campania, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo. Neve sopra gli 800/1000 metri, ma con quote in calo dalla sera.