Bomba d'acqua su Napoli, chiusi parchi e cimiteri per l'allerta meteo

Dopo l'allerta meteo diramata dalla protezione civile della regione Campania, i parchi pubblici e i cimiteri della città di Napoli resteranno chiusi nella giornata di domani. La decisione di Palazzo San Giacomo arriva dopo la previsione di "precipitazioni a carattere di rovescio o temporali, localmente di moderata intensità e si segnalano anche possibili raffiche di vento nei temporali". L'allerta per temporali è di colore giallo e sarà valida dalle 20 di oggi 2 ottobre alle ore 20 di domani, giovedì 3 ottobre. Al momento non sono arrivate comunicazioni sulle scuole che dovrebbero restare aperte, nonostante gli appelli dei cittadini sulla pagina Facebook del comune di Napoli.

Blitz artico, freddo e temporali

Sono gli effetti del temuto blitz Artico che sta portando e porterà forti temporali e un abbassamento delle temperature sino a 10 gradi in meno rispetto alle attuali.

A Napoli i temporali caratterizzano sia il pomeriggio che la serata del 2 ottobre e tutto il 3 ottobre. Maltempo anche previsto per sabato 5 e lunedì 7 ottobre.

Allerta meteo

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo, a partire dalle ore 20 di stasera 2 ottobre e fino alla stessa ora di domani. Sull'intero territorio regionale, eccezion fatta per le zone 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio), si prevedono "Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense". Sono previste anche possibili raffiche di vento nei temporali.

I fenomeni temporaleschi sono caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Tra i fenomeni possibili anche fulminazioni, grandinate e caduta di rami o alberi, danni alle coperture. Nel rischio idrogeologico si segnalano "ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse".

In particolare sulla zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), tra i principali scenari di evento ed effetti al suolo si segnalano anche "possibili occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate". La Sala operativa regionale raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi.