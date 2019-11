Maltempo su Napoli e provincia: prorogata l'allerta meteo arancione

La Protezione Civile della Regione Campania ha prolungato l'allerta meteo di colore "arancione", dalle 12,00 di oggi mercoledì 6 novembre fino alle ore 6,00 di giovedì 7 novembre sulla zona 1 (Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana), 3 (Penisola sorrentina e amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e 5 (Tusciano e Alto Sele).

Previste "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di forte intensità. Fenomeni in attenuazione in nottata. Locali raffiche nei temporali".

Nelle altre zone l'allerta è di colore "giallo".

La Protezione Civile regionale raccomanda alle autorità competenti di prestare attenzione, in particolar modo, alle aree già interessate dalle recenti piogge, anche in assenza di nuove precipitazioni: per effetto della saturazione dei suoli potrebbero verificarsi frane superficiali.