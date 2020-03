Protezione Civile, allerta meteo su tutta la Campania: previste anche nevicate

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per nevicate e gelate valevole a partire dalle 20 di stasera e fino alle 8 di domani mattina.

Su tutte le zone ad esclusione della 1, 6 e 8 (Piana Campana , Napoli, isole, Area Vesuviana; Piana del Sele e Alto Cilento; Basso Cilento) sono previste nevicate con accumuli deboli o in alcuni punti moderati oltre i 700 metri con la quota neve in abbassamento durante la notte fino a 500 metri e localmente anche a quote inferiori. Attese gelate soprattutto sulle zone collinari e interne ma anche, localmente, a quote inferiori. Si segnala un abbassamento delle temperature su tutto il territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Napoli previste forti raffiche di vento e minime sui 3-4 gradi.