Vento, nevicate e gelate in arrivo sulla Campania: allerta meteo della Protezione Civile

Vento forte e a tratti molto forte persistente sull'intero territorio regionale a partire dalla mezzanotte e per l'intera giornata di sabato 23 febbraio. Significativo abbassamento generalizzato delle temperature con diminuzione anche di 8-10 gradi e conseguenti nevicate e gelate nelle zone interne e montuose. A comunicarlo è la Protezione Civile della Campania, che ha emanato un avviso di criticità meteo per vento e mare, nevicate e gelate.

Nella nota si legge, in dettaglio di "precipitazioni locali, prevalentemente nevose oltre i 200 metri e localmente anche a quote inferiori, con apporto al suolo da debole a localmente moderato. Venti forti o localmente molto forti nord-orientali, con possibili raffiche. Gelate oltre i 200-300 metri".

La Protezione Civile regionale raccomanda pertanto agli enti competenti di attivare tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi soprattutto in ordine alle sollecitazioni del vento e del mare.

Per quanto attiene all'anomalia termica con abbassamento delle temperature, importante è anche prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione con l’individuazione preventiva di spazi idonei per l’accoglienza dei senza fissa dimora e l’allertamento dei soggetti in grado di fornire assistenza.

La Sala operativa e il Centro Funzionale seguiranno l'evolversi dei fenomeni in modalità h24.