Temporali in arrivo su Napoli e provincia: scatta una nuova allerta meteo

La Protezione Civile Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo idrogeologica e idraulica, per rischio connesso a temporali, di colore "giallo" per venerdì 22 novembre.

L'allerta, che interesserà la Zona 1 (Napoli, Area Vesuviana, Isole, Piana Campana) e la Zona 3 (Penisola sorrentina-amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), è valida dalla mezzanotte fino alle 18,00 di venerdì.

Si prevedono "precipitazioni a carattere di rovescio o temporale puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali".

I fenomeni saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Tra i possibili rischi si evidenziano: danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; possibili occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate, per effetto della saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni.