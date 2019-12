Pioggia e temporali in arrivo, torna l'allerta meteo su Napoli e provincia

La Protezione Civile Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo idrogeologica e idraulica di colore "giallo" valido dalle ore 20,00 di lunedì 2 dicembre alle 8,00 di martedì 3 dicembre.

L'allerta interesserà la zona 1 (Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana) e la zona 2 (Alto Volturno e Matese).

I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, per questo potrebbero rivelarsi intensi in alcuni punti delle zone di allerta indicate. Tra le aree in cui le piogge potrebbero essere più probabili, la Piana Campana.

Nell'avviso si legge di "possibilità di rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche di vento nei temporali". Si segnala anche la possibilità di grandinate e fulminazioni.