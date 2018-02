Neve in Campania: l'allarme della Protezione civile

Allerta meteo della Protezione civile per domani mattina, 14 febbraio, in tutta la regione Campania. C'è inoltre la possibilità che a partire da quota 400 metri le forti precipitazioni si trasformino in neve con gelate a partire dai 600 metri. La Regione Campania ha chiesto che vengano messe in essere tutte le contromisure dagli organi competenti per evitare problemi alla circolazione ed alla sicurezza dei cittadini.

Agli automobilisti viene richiesto di viaggiare con pneumatici invernali nel caso in cui dovessero recarsi in zone interessate dalle nevicate. L'allerta meteo terminerà a mezzanotte di domani.