Maltempo su Napoli e Campania, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile della regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo almeno fino alle 20 di oggi, lunedì 19 febbraio.

In particolare, sulle zone indicate come 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), a causa del peggioramento meteo che interesserà tutta la regione, si prevede che le precipitazioni sparse a carattere di locale rovescio o temporale potranno generare un rischio idrogeologico localizzato con possibili allagamenti di locali interrati o a pian terreno, ruscellamenti superficiali, fenomeni di rigurgito dei sistemi urbani di smatimento delle acque meteoriche.