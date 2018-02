Temporali, raffiche di vento e gelo siberiano: allerta meteo della Protezione Civile

Proseguono le cattive condizioni meteorologiche su Napoli e Campania. La Protezione civile regionale ha infatti prorogato di ulteriori 24 ore l'avviso di avverse condizioni meteo vigente fin da ieri.

Permangono su tutta la regione piogge e temporali, anche di forte intensità, e sono previsti anche venti moderati con raffiche in occasione dei temporali. L'allarme è previsto fino alle 16 di domani pomeriggio, sabato 24 febbraio 2018.

La criticità idrogeologica resta di colore Giallo.

Alla situazione si aggiunge anche un sensibile abbassamento delle temperature, questo previsto da domenica sera, dovuto alle correnti siberiane in arrivo dal Nord Est.

La raccomandazione alle autorità competenti è quella “di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con le pianificazioni comunali in materia di protezione civile”.