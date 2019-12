Prorogata l'allerta meteo: maltempo su Napoli per tutta la giornata di domenica

La Protezione Civile della Regione Campania ha prolungato il già vigente avviso di allerta meteo previsto per l'intera giornata di oggi, sabato 21 dicembre, estendendolo fino alle 23:59 di domenica 22 dicembre. L'allerta meteo resta arancione perché, spiega la Protezione Civile, sono previste "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensità, in attenuazione nella seconda parte della giornata.Venti forti e, dal pomeriggio, temporaneamente molto forti dai quadranti occidentali con locali raffiche nei temporali. Mare agitato o molto agitato con mareggiate lungo le coste esposte".

Fenomeni meteorologici che potrebbero dar luogo a "instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali; significativi scorrimenti superficiali delle acque nelle strade, anche con trasporto di materiale, e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie"

Chiusi parchi e cimiteri

Domani, in conseguenza dell'allerta, resteranno chiusi i cimiteri ed i parchi della città. Lo aveva stabilito già ieri un'ordinanza comunale. Le scuole cittadine di ogni ordine e grado sono già interessate alla sospensione delle attività cosi come previsto dal calendario regionale scolastico.

Si raccomanda di seguire con particolare attenzione le norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo sia per forti raffiche di vento che per fenomeni idrogeologici rilevanti, raccomandazioni contenute nella pagina del sito web del Comune .