Lunedì di maltempo, arriva l'allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valevole a partire dalla mezzanotte su tutto il territorio regionale. L'allerta è valida da 00:01 del 17 dicembre fino a 23:59 del 17 dicembre, per tutta la giornata di lunedì. In particolare, si prevedono precipitazioni diffuse con rovesci o temporali, anche di moderata intensità. Sono possibili anche raffiche di vento nei temporali.

La perturbazione interesserà dapprima la Piana campana, il casertano, Napoli, le isole e la costiera Sorrentino-amalfitana per poi estendersi all'intero territorio.