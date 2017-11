Maltempo sulla Campania, prorogata l'allerta meteo

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Campania, sulla base delle ultime elaborazioni meteo, ha prorogato l'allerta di colore Arancione fino alle 12,00 di mercoledì 8 novembre su tutto il territorio regionale, eccezion fatta per l'Alta Irpinia, il Sannio e il Tanagro (dove permane la Gialla).

Nel frattempo si lavora per limitare i danni del maltempo che in queste ore sta interessando il territorio: volontari e tecnici operano per liberare da fango e detriti le zone in cui si sono registrati eventi alluvionali o dissesti idrogeologici.

Particolare attenzione si sta prestando alla costiera sorrentino-amalfitana e ad alcune zone al confine tra la provincia di Napoli e Salerno.