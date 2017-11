Maltempo, prorogata l’allerta meteo fino a domani

La Protezione civile ha reso noto che l'allarme “arancione” per criticità meteo, a Napoli come in tutto il resto della Campania, è prorogato fino alle 20 di domani, martedì 7.

A deciderlo è stato il Centro Funzionale in considerazione del perdurare della perturbazione e degli attuali scenari meteo. Il livello di criticità è moderato, mentre il codice di allerta è color “arancione”.

Queste le zone a rischio: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento.