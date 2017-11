Temporali e allagamenti a Napoli e in provincia, black out in centro

Maltempo in tutta la Campania con forti disagi a Napoli. In alcune strade di Chiaia e nei Quartieri Spagnoli, un lungo black out si è verificato dalle 2 di questa mattina, con i tecnici che hanno lavorato ore per risolvere la situazione. Disagi anche nel napoletano in numerosi paesi per allagamenti in strada e nei locali situati al pian terreno. Situazione gravosa nell'avellinese in particolare a Montoro.

Colate di fango a Castellamare di Stabia e A Sorrento. Problemi anche nel Salernitano dove si sono verificati più di 30 interventi dei vigili del fuoco.

METRO

Disagi per chi viaggia in metro, la linea 1, in funzione regolarmente, non ferma però nella stazione "Municipio" per un allagamento. Si attende il ripristino della fermata.

PREVISIONI

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo, con conseguente criticità idrogeologica di colore Arancione, valevole dalle 20 di domenica 5 novembre fino alle 20 di lunedì 6 sull'intero territorio regionale.

Paura su un volo di linea partito da Roma e diretto a Napoli. A causa del maltempo l'aereo è stato costretto a far ritorno nella Capitale. A bordo minuti di terrore per le avverse condizioni climatiche, come raccontato a NapoliToday dai passeggeri.