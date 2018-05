The Voice of Italy 2018, è tempo di finale: l'emozione di Maryam Tancredi

Giovedì sera sarà il momento della finale, in diretta, per The Voice Of Italy 2018, talent musicale di Rai2. Quattro i concorrenti in lizza, ciascuno affidato ad uno dei quattro coach della gara. Innanzitutto la 19enne napoletana Maryam Tancredi, sponsorizzata da Al Bano, poi Beatrice Spezzini, ventenne di Verona finalista del team J-Ax, oltre a Asia Sagripanti (diciannovenne di Pordenone del team di Francesco Renga), e Andrea Butturini (23 anni da Brescia del team guidato da Cristina Scabbia).

L'ultima puntata del programma avrà come ospite Mihlal, che sta spopolando in radio con il singolo 'Who You Are', e una prima parte sarà dedicata allo scomparso dj e produttore svedese Avicii. L'appuntamento è particolare: i concorrenti si esibiranno anche in duetto con i rispettivi coach, oltre che con una serie di cover e con i loro brani inediti.

“Siamo quasi giunti al termine di questa magnifica esperienza!! È stata un tassello aggiunto alla mia vita che mai dimenticherò!!! - scrive Maryam su Facebook - Voglio ringraziare #tvoi per avermi dato la possibilità di conoscere un uomo, dal cuore grande, Al BANO - AC Production - sempre pronto a dare consigli ad aiutarci e mettersi in gioco...da domani (ieri, lunedì, ndR) inizieremo le prove per questa finale! Sicuramente ci saranno esibizioni bellissime, di tutti noi Ragazzi!

Io in primis ce la metterò tutta per mostrare quella che sono, come finora ho fatto e forse mostrare lati di me che ancora non conoscevate e ancora non conoscevo nemmeno io...Ci emozioneremo tanto, rideremo, piangeremo sicuramente ci divertiremo...quindi mi raccomando, giovedì sera non potete perdervi questa meravigliosa finale!! Saremo tutti lì in nome della #musica”.