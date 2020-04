Boom di ascolti per la serie ambientata a Napoli "Vivi e lascia vivere": oltre 7 milioni

Straordinario successo di ascolti per l'esordio di "Vivi e lascia vivere", la serie ambientata a Napoli, per la regia di Pappi Corsicato, che ha come protagonista Elena Sofia Ricci, nei panni di Laura Ruggiero.

I primi due episodi, andati in onda nella prima serata di giovedì 23 aprile su Rai Uno, hanno fatto registrare 7 milioni e 126mila telespettatori, con uno share del 26%.

La trama

Laura Ruggiero ha una vita apparentemente tranquilla fino a quando non arriva la notizia della morte di suo marito Renato in un incendio. Da quel momento, si vede costretta a reinventare la sua esistenza e quella della sua famiglia, avviando una nuova impresa lavorativa tutta al femminile. Laura però porta dentro di sé anche un segreto che ha tenuto nascosto con tenacia e che, però, non smette di farla soffrire.