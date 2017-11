Un Posto al Sole, Ilenia Lazzarin: "Viola dopo aver partorito andrà via dalla soap"

Ilenia Lazzarin in una intervista realizzata con Blogo, in occasione di una serata organizzata dalla Fox, ha dato alcune anticipazioni sulla nuova edizione de Il Contadino cerca moglie, che partirà il 15 novembre: "Questa sarà un'edizione con due novità importanti, Uno è il contadino cerca moglie all'estero. La seconda è un contadino di mare".

Su Un Posto al Sole, che la vede da anni protagonista nel ruolo di Viola, pronta al parto, ha invece rivelato: "Non potevo restare tra i protagonisti, visti gli impegni, però ci sarò comunque ogni tanto. Sono appena tornata a partorire, ma poi tornerò a Torino con Eugenio. Farò sempre un po' dentro e un po' fuori. Spero di non doverlo abbandonare mai il personaggio di Viola, è come una sorellina. Non abbandonerò mai invece Napoli".