Un Posto al Sole, torna Francesco Vitiello (Diego): i motivi che lo spinsero ad abbandonare la soap

E' tornato sul set di Un Posto al Sole, Francesco Vitiello, che veste i panni nella soap di Diego Giordano, figlio di Raffaele. Il suo ingresso nella serie porterà scompensi nel rapporto tra Raffaele e Patrizio, geloso di Diego.

In una recente intervista a Vanity Fair, Vitiello è tornato sulle teorie che lo volevano fuori da Un Posto al Sole per motivi di salute (si era anche ipotizzato che fosse stato colpito da una forma di leucemia). "Era solo un’alopecia che, per quanto rognosa e difficile da gestire, non mi ha mai messo in pericolo di vita. È iniziata a quindici anni, dopo un anno che ero a Upas. Era una forma molto blanda, ma con gli anni è andata via via peggiorando fino a coinvolgere tutto il mio corpo. Mi sono trasformato in qualcos’altro e non è stato facile da accettare, soprattutto all’inizio", ha precisato il trentaseienne di Torre del Greco, attore, regista e scrittore.

Vitiello ha fatto il suo ingresso nella soap nel lontano 1996, quando aveva appena quindici anni, per poi abbandonarla e tornare a più riprese. "Quando fai una cosa per così tanti anni è come se ti appartenesse e così, quando si è palesata la possibilità di ritornare, non ci ho pensato due volte".