Un Posto al Sole, anticipazioni giorno per giorno dal 14 al 18 maggio 2018

Le anticipazioni di Un Posto al Sole giorno per giorno dal 14 al 18 maggio 2018.

Le trame delle puntate della soap partenopea.

14 maggio

Marina subisce una sconfitta professionale che la colpirà molto. Michele chiede a Viola di ritornare in radio a condurre una striscia. La giovane è indecisa, non vuole lasciare il figlio per diverse ore al giorno.

15 maggio

Elena non sa se accettare la proposta di Enriquez e pone come condizione per continuare a lavorare nel suo studio di evitare contatti fisici con l'avvocato. Sandro e Serena vanno a trovare in ufficio Filippo. Serena scoprirà la verità sul vero lavoro di Filippo? Come reagirà.